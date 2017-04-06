元気だったころのイズミ

2017年4月6日   きょうの写真

イズミ

元気だったころのイズミ（昨年４月）


手を合わせる来園者ら

イズミが死んだことを知り、両手を合わせる来園者ら（５日、桐生が岡動物園で）

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