冷え込む午後、「幻日」が出現

2018年1月6日   きょうの写真

幻日

桐生市内で観測された幻日（右側、桐生市東四丁目の本社屋上から）

　日中の最高気温が6.9度と冷え込んだ５日の桐生市。午後４時ごろには西の空で幻日と呼ばれる現象が見られた。

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