ロウバイ、小平に香る

2018年1月10日   きょうの写真

ロウバイ

寒気のなか、咲き始めたロウバイ（小平の里湿性植物園で）


　新春に咲く花として親しまれているロウバイが、名所の一つ小平の里（みどり市大間々町）で咲き始め、訪れた人を楽しませている。

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