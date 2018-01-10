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ロウバイ、小平に香る
2018年1月10日
きょうの写真
寒気のなか、咲き始めたロウバイ（小平の里湿性植物園で）
新春に咲く花として親しまれているロウバイが、名所の一つ小平の里（みどり市大間々町）で咲き始め、訪れた人を楽しませている。
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